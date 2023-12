Plus Idar-Oberstein Feuerwehreinsatz in der Mainzer Straße in Idar-Oberstein: Gelöscht wurde in der Spüle Am zweiten Adventssonntag wurde die Feuerwache 1 der Idar-Obersteiner Feuerwehr gegen 11.30 Uhr mit dem Alarmstichwort „Privater Rauchwarnmelder mit Brandgeruch“ alarmiert.

Einsatzort war eine Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Mainzer Straße. Zwei Trupps unter Atemschutz mussten die Wohnungstür gewaltsam öffnen und stellten in der Wohnung angebranntes Essen auf dem Herd fest. Das Brandgut wurde kurzerhand in der Spüle abgelöscht. Nach kurzen Belüftungsmaßnahmen konnte der Einsatz nach etwa einer halben Stunde beendet ...