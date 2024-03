Plus Linz Tradition am Osterwochenende lebt weiter: In Linz wird wieder geklappert Von Heinz-Werner Lamberz i In Linz wird immer vor Ostern geklappert. Foto: Heinz-Werner Lamberz In Linz stimmen sich die Menschen schon ab Karfreitag auf das nahe Osterfest ein – und zwar lautstark. Traditionell findet dann der Klapperlauf statt. Lesezeit: 1 Minute

Wer sagt den Menschen in der Stadt während der Karwoche die Zeit an? So hieß es in der Vergangenheit, da sich die Glocken von Karfreitag bis Ostersonntag auf einer Reise nach Rom befinden und somit nicht schlagen konnten. Da kamen die Menschen auf die Idee, mit einer Holzklapper zu bestimmten ...