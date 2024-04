Heike Resch möchte Stadtbürgermeisterin in Dierdorf werden: „Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Heike Resch, 53 Jahre alt, wuchs in Andernach mit acht Geschwistern auf. Administratorin in einem internationalen IT-Sicherheitsunternehmen mit Sitz in Köln im Homeoffice, von 2008 bis Ende 2023 war ich selbstständig als EDV-Bürodienstleisterin, ehrenamtliche Richterin von 2019 bis Ende 2023 beim Amtsgericht Ahrweiler, ehrenamtliche Richterin beim Sozialgericht Koblenz von 2014 bis heute, Mitglied im Chor „Zeitgeist“ in Dierdorf, zuständig für die Pressearbeit der Landfrauen im Kreis Neuwied uvm.

Mein politischer Werdegang

Seit 2009 war und bin ich als Vorsitzende oder als Presse- und Social-Media-Referentin in verschiedenen CDU-Verbänden sowie in der Frauen-Union und in Mittelstandsverbänden (Orts-, Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Landesvorstand) aktiv.

Das sind meine Ziele als Stadtbürgermeisterin

Meine Ziele für Dierdorf sind klar und zukunftsorientiert. Ich möchte die Familienfreundlichkeit stärken durch bessere Infrastruktur und moderne Kindergärten. Die Zusammenarbeit mit Unternehmen und Organisationen soll verbessert werden, um Familien und Kindern optimal zu unterstützen. Die Jugendlichen sollen durch einen Jugendbeirat stärker eingebunden werden. Leerstände in den Geschäften sollen bekämpft und die lokale Wirtschaft angekurbelt werden, um das Stadtbild zu beleben. Die Digitalisierung der Stadtverwaltung und der Stadt soll vorangetrieben werden, um Prozesse effizienter zu gestalten. Mein Ziel ist ein lebendiges, familienfreundliches Dierdorf, das sowohl traditionelle Werte bewahrt als auch digital vorausschauend ist.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Stadtbürgermeisterin verändern?

Als Stadtbürgermeisterin werde ich in den nächsten fünf Jahren positive Veränderungen in Dierdorf anstreben. Infrastruktur, Umweltschutz und Wirtschaft werden verbessert, Arbeitsplätze geschaffen und die Bürgerbeteiligung gestärkt. Besonders wichtig sind die Stärkung von Familien, die Modernisierung von Kindergärten und die Belebung von Leerständen. Die Digitalisierung wird vorangetrieben, um Dierdorf zukunftsorientiert zu machen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Klar, zielstrebig, engagiert für die Gemeinschaft.

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam für eine lebenswerte Zukunft in Dierdorf

