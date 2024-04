Plus Hannover/Neuwied

Berufsschüler überzeugen mit „Digitalem Zwilling“: David-Roentgen-Schule als Leuchtturmprojekt ausgezeichnet

i Ein Berufsschüler stellt den Zuhörern den "Diigtalen Zwilling" vor. Foto: Jörg Wehrmann

Stolz nehmen sie Pokal und Urkunden in der All Electric Society Arena auf der Hannover Messe entgegen: eine verdiente Anerkennung für das Team aus Berufsschülern und Lehrern der David-Roentgen-Schule aus Neuwied. Mit ihrem eingereichten „Digitalen Zwilling“ gewannen sie den Wettbewerb als „Leuchtturmprojekt 2024“, den der Verein New Automation seit einigen Jahren ausschreibt.