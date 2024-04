Plus Unkel

Unkel liest im Zeichen des Buches: Verschiedene Stationen am Pfingstsonntag

Von Sabine Nitsch

i Das neue Kulturformat „Unkel liest“ geht Pfingstsonntag erstmals über die Bühne. Daniel Schmitz (von links), Sarah Wördemann vom WBF, Carsten Krause, Sabine Marquardt und Werner Geißler vom Geschichtsverein Unkel stellten das neue Projekt vor. Foto: Sabine Nitsch

Die Stadt Unkel setzt neue Akzente. Mit der Etablierung des Kunst- und Designmarkts am Rhein, jedes Jahr zu Pfingsten, begann die Stadt 2007 ihr Profil als Kunst- und Kulturstadt zu schärfen. Der Markt ist seit dem vergangenen Jahr Geschichte. Jetzt geht am Pfingstsonntag, 19. Mai, erstmal ein ganz neues Kulturformat in der Stadt an den Start.