Weniger Bürokratie und mehr Gewerbeflächen: IHK stellt klare Forderungen an die Politik im Kreis Neuwied

i Die IHK und die Verwaltungsspitzen im Kreis Neuwied trafen sich im Vorfeld der Kommunalwahl (9. Juni) am vergangenen Freitag in der Neuwieder Regionalgeschäftsstelle, um sich über die Inhalte des IHK-Positionspapiers auszutauschen. Foto: Daniel Dresen

Der Kreis Neuwied gilt als einer der wirtschaftlich stärksten Landkreise in Rheinland-Pfalz. Doch das ist kein Selbstläufer. Die Unternehmen an Rhein und Wied sehen in einigen Bereichen dringenden Handlungsbedarf, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Wenige Wochen vor der Kommunalwahl haben sie ihre Forderungen nun gegenüber den kommunalen Verwaltungsspitzen noch einmal geäußert und in einem Positionspapier zusammengefasst.