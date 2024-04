Plus Neuwied

Wenn der Zoo neben dem Konzentrationslager steht: Intensives Stück im Jungen Sclosstheater Neuwied

Von Rainer Claaßen

i Im Jungen Schlosstheater in Neuwied sind (von links) Johannes Zajdowicz als Papa Pavian, Enya Becirevic als Frau Mufflon, Victor Maria Diderich als Bär und Neele Pettig als Murmeltiermädchen zu sehen. Foto: Rainer Claaßen

Regelmäßig gibt es Diskussionen darüber, ob und wie der Holocaust in der Darstellenden Kunst behandelt werden kann. Zuletzt ist mit dem Film „The Zone of Interest“ von Jonathan Glazer aus dem Jahr 2023 ein Versuch gemacht worden, mit innovativen Methoden einen Blick auf die Taten der Nationalsozialisten und ihrer Anhänger zu werfen. Ganz ähnlich ist es mit dem Stück „Was das Nashorn sah, als es über den Zaun schaute“ von Jens Raschke. Das gibt es jetzt im Jungen Schlosstheater in Neuwied zu sehen – und der Besuch lohnt sich aus verschiedenen Gründen.