Plus Neuwied „Songs for Nobodies“: Ensemble zaubert Magie ins Neuwieder Schlosstheater Von Rainer Claaßen i Susanne Eisenkolb schlüpft gekonnt in viele Rollen und lässt sich kongenial von ihrem Ensemble begleiten. Foto: Rainer Claaßen In dieser Spielzeit sind bereits einige Produktionen in Neuwieds Schlosstheater sehr erfolgreich gelaufen. Dass nach der Premiere nahezu das gesamte Publikum zum Applaus aufsteht, und das Ensemble sogar noch eine Zugabe gibt, das hatte es bislang nicht gegeben. Lesezeit: 3 Minuten

Inszeniert wurde „Songs for Nobodies“ von Stefan Huber. Der überaus erfolgreiche Schweizer Regisseur und Schauspieler ist im vergangenen Herbst gestorben. Die Darstellerin Susanne Eisenkolb – bekannt aus vielen Musicalinszenierungen – und das dreiköpfige Musikensemble orientiert sich bei den Aufführungen in Neuwied aber an der mit ihm erarbeiteten Version, mit der ...