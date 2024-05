Verena Schütz möchte Ortsvorsteherin in Heddesdorf werden: „Frischer Wind mit neuen Ideen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Verena Schütz. Ich bin 27 Jahre alt und Juristin. In Heddesdorf bin ich aufgewachsen und auch zur Schule gegangen, ich kenne mich hier also bestens aus.

Mein politischer Werdegang

Mit Anfang 20 trat ich in die CDU ein, weil ich etwas vor Ort bewegen wollte. Derzeit bin ich stellvertretende CDU-Ortsvorsitzende in Neuwied und Stadtverbandsvorsitzende der Jungen Union.

Das sind meine Ziele als Ortsvorsteherin

Die Verbesserung der Lebensqualität in Heddesdorf ist eines meiner größten Anliegen. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass sich alle Generationen wohlfühlen. Dafür braucht es gut ausgestattete Spielplätze. Dort und in den Anlagen soll es auch ausreichend Sitzgelegenheiten geben, die einen Austausch miteinander ermöglichen sollen. Die Sauberkeit in Heddesdorf ist ebenfalls zu verbessern. Hier muss noch mehr getan werden. Zudem muss die Verkehrssituation vor Ort verbessert werden, damit sowohl Autofahrer als auch Fahrradfahrer sich sicher fortbewegen können. Außerdem möchte ich die ansässigen Vereine unterstützen, damit das Heddesdorfer Brauchtum erhalten bleibt.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsvorsteherin verändern?

Meine Herzensangelegenheit ist es Heddesdorf in Zukunft noch lebenswerter zu gestalten. Mit mir wird ein „frischer Wind wehen“. Ich werde neue, zukunftsorientierte Ideen einbringen. Ich möchte insbesondere die Interessen der Einwohner berücksichtigen und in einen ausgewogenen Ausgleich bringen. Es kann vor Ort nur etwas positives bewegt werden, wenn auch alle Beteiligten sich äußern können.

Das sind meine Ecken und Kanten

An meiner Ungeduld muss ich noch etwas arbeiten.

Das ist mein politisches Motto

Handeln mit Vernunft, Verstand und Herz.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.