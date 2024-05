Plus Kreis Neuwied

Neue Wege in der Gesundheitsversorgung? Die Ideen der Listenführer für Neuwieder Kreistagswahl

Von Daniel Rühle

i Die Gesundheitsversorgung ist mit Blick auf den demografischen Wandel eines der wichtigsten Themen des Jahrhunderts – so natürlich auch im Kreis Neuwied. Das sagen die Listenführer zum Thema. Foto: dpa/Ulrich Perrey

In Heimbach-Weis schließt plötzlich eine Hausarztpraxis, rund um den Kreis Neuwied gibt es Probleme an Klinikstandorten, und auch das DRK-Krankenhaus in der Deichstadt ist davor nicht gefeit. Die Gesundheitsversorgung ist mit Blick auf den demografischen Wandel eines der wichtigsten Themen des Jahrhunderts. Wie stehen die Listenführer der für den Kreistag kandidierenden Parteien zu diesem Themenkomplex?