Kundgebung gegen AfD-Bürgerdialog in Oberhonnefeld-Gierend: SPD Rengsdorf-Waldbreitbach ruft zu Protest auf

i Die SPD Rengsdorf-Waldbreitbach ruft zu einer Kundgebung gegen die AfD auf. Diese veranstaltet am Freitag (12. April) im Kultur- und Jugendzentrum (KuJu) in Oberhonnefeld-Gierend einen Bürgerdialog. Foto: picture alliance/dpa/Stefan Sauer

Am Freitag (12. April) wird erneut eine AfD-Veranstaltung im Kreis Neuwied von einer Kundgebung gegen rechts begleitet. Die SPD Rengsdorf-Waldbreitbach will vor dem Kultur- und Jugendzentrum (KuJu) in Oberhonnefeld-Gierend ein Zeichen gegen „Hass und Hetze“ der AfD setzen.