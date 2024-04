Plus Neuwied Doppelkonzert mit Kai Strauss und Neal Black: Blues Summit in Neuwied erfüllt höchste Ansprüche Von Frank Bluhm i Kai Strauss und seine Electric Blues Allstars eröffneten den sechsten Blues Summit der Bluesfreunde Neuwied. Foto: Bluesfreunde Neuwied/Dennis Schreiber Voll besetztes Haus, Musiker, die ihr Publikum begeisterten – und als Zugabe noch eine inspirierte Jamsession: Der sechste von den Bluesfreunden Neuwied (BFN) im Food Hotel organisierte Blues Summit erfüllte alles, was das Blues-Herz begehrt. Kai Strauss und Neal Black zogen mit ihren jeweiligen Bands alle Register ihres umfassenden Könnens. Und ernteten tosenden Applaus. Lesezeit: 2 Minuten

Den Auftakt des Abends machte Kai Strauss mit den „Electric Blues Allstars“ in seiner eigenen, eleganten Art, den Blues zum Leben zu erwecken. Mit Songs wie dem souligen „Stand Strong Together“ oder der introspektiven Johnny Copeland-Nummer „Down on my Bended Knees“ zog er das Publikum rasch in seinen Bann. Kein ...