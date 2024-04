Plus Rengsdorf

Spaß für Groß und Klein: Rengsdorfer Volkswandertag wird familienfreundlicher

i Ein beliebter Zeitvertreib an Christi Himmelfahrt: der Rengsdorfer Volkswandertag. In diesem Jahr feiert die Veranstaltung ihre 52. Auflage. Foto: Jörg Niebergall

Auch eine Traditionsveranstaltung wie der Rengsdorfer Volkswandertag muss mit der Zeit gehen: So bieten die Organisatoren des TV Rengsdorf an Christi Himmelfahrt (9. Mai) bei der 52. Auflage der Veranstaltung zum ersten Mal eine Familienstrecke an. Diese ist 6,2 Kilometer lang und hat 160 Höhenmeter. Sie führt vom Freibad Rengsdorf über die Stationen Engelsruh, Hardert, den Butterpfad sowie Obere/Untere Mühle wieder zum Freibad.