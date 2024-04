Plus Asbach Erste Hilfe von klein auf lernen: Jugendrotkreuzler messen sich in Asbach Von Simone Schwamborn i Mitglieder des JRK Asbach versorgen „Schülerin“ Julia Meurer (Mitte) in der Prüfung. Foto: Simone Schwamborn Die Bundeswettbewerbe sind ein besonderer Höhepunkt im Veranstaltungskalender des Jugendrotkreuzes (JRK). Um sich mit JRK-Gruppen aus dem ganzen Bundesgebiet messen zu können, werden auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene Wettkämpfe veranstaltet. Der Wettbewerb des JRK im Landkreis Neuwied fand am Samstag in der Konrad-Adenauer-Schule in Asbach statt. Die Schule stellte für die Austragung ihre Räumlichkeiten zur Verfügung. Lesezeit: 3 Minuten

Um die Wettbewerbe gerechter zu machen, treten die Mitglieder des JRK in Altersgruppen an, Stufe eins von 6 bis 12 Jahren sowie Stufe zwei von 12 bis 16 Jahren. Außerdem nehmen Schulsanitätsdienste (SSDe) teil, in denen sich Jugendliche im Alter von 14 bis 18 Jahren engagieren. In Asbach stellten sich rund ...