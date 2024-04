IHK-Akademie macht sich für digitale Zukunft fit: Technik-Campus ist nun auf dem neuesten Stand

Die IHK-Akademie Koblenz präsentiert der Öffentlichkeit am 29. Juni stolz ihr digitales Update im Rahmen eines Tags der offenen Tür in Neuwied.

Am 29. Juni 2024 öffnet die IHK-Akademie Koblenz in Neuwied ihre Tore für Interessierte. Foto: Archiv Regine Siedlaczek/Regine

Fast 2,3 Millionen Euro Förderung von Bund und Land sind in den Technik-Campus der IHK-Akademie Koblenz in Neuwied geflossen, um diesen fit für die digitale Zukunft zu machen – das geht aus einer Pressemitteilung hervor. Die Voraussetzungen für Neuerungen in der technischen Aus- und Weiterbildung wurden durch bedeutende Investitionen in gleich mehreren Bereichen geschaffen, so die IHK-Akademie in einer Pressemeldung.

Einblicke in die Ausbildungen

Sie lädt für den 29. Juni zu einem Tag der offenen Tür auf den technischen Campus in Neuwied ein. Dort können Interessierte ab 11 Uhr einen Blick in die Zukunft der technischen Aus- und Weiterbildung werfen. „Im Jahr 2023 haben insgesamt mehr als 12 000 Menschen die Kurse der IHK-Akademie besucht, allein 2000 davon auf unserem Technik-Campus. Wir dürfen in Neuwied die überbetriebliche Ausbildung für Auszubildende in den Berufen Metall, Elektrotechnik, Mechatronik und Umwelttechnologie durchführen. Darüber hinaus bieten wir vielfältige Aufstiegsqualifizierungen an – zum Beispiel Meisterlehrgänge in Elektrotechnik, Keramik, Logistik und Metall. Auch Lehrgänge zum Technischen Betriebswirt, zum geprüften Technischen Industriemanager sowie Qualifizierungsangebote im Bereich Umwelt, Brandschutz und Sicherheit gehören zum Portfolio“, erklären die Verantwortlichen in dem Schreiben weiter.

Fördermittel zur Verfügung gestellt

Dabei liegt seit vielen Jahren ein besonderer Fokus auf der Modernisierung und Digitalisierung des Technik-Campus Neuwied. Im Jahr 2023 konnte die Akademie eine „besondere Investition realisieren und über 2,5 Millionen Euro investieren“. Ein großer Teil dieser Summe, nämlich 2,26 Millionen Euro, wurde durch Fördermittel des Bundesministeriums für Bildung und Forschung sowie des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau des Landes Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt.

Vorbeikommen und informieren

Diese Förderungen, ergänzt durch Eigenmittel der IHK-Akademie Koblenz, hätten es der Akademie ermöglicht, „unseren technischen Campus in Neuwied auf den neuesten Stand der Technik zu bringen“, ist der Pressemitteilung weiter zu entnehmen. So wurden die technischen Fachbereiche Pneumatik, Hydraulik, SPS-Technik, Elektronik/Mechatronik, Zerspanungstechnik und Schweißen modernisiert und digitalisiert. Digitale Lern- und Lehrmethoden werden durch Laptops, Tablets und interaktive Touchbildschirme nun zum didaktischen Standard. Und auch die Labore wurden auf den neusten Stand der Technik gebracht. „Unser Team aus Ausbildern, Auszubildenden und Partnern freut sich darauf, Ihnen unsere Einrichtungen und die technischen Innovationen der Digitalisierung und die Vielseitigkeit einer modernen und zukunftsorientierten gewerblich-technischen Aus- und Weiterbildung zu zeigen“, so die IHK-Akademie abschließend.