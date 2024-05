Plus Rheinbreitbach

75-jähriges Jubiläum in Rheinbreitbach: Verlag ist seit 1954 nah am Puls der Politik

Von Simone Schwamborn

i Geschäftsführer Andreas Holzapfel (von links), Geschäftsführerin Katrin Holzapfel und Redakteur Markus Fleischer präsentieren stolz das „Schriftenverzeichnis 1949 – 2024“, ein Geschenk, das der Verlag sich und seinen Kunden zum Jubiläum gemacht hat. Foto: Simone Schwamborn

Der Verlag Kürschners Politikkontakte versorgt seine Leser mit aktuellen Informationen über Regierungen, Politiker, Parlamente und weitere politische Gremien. Die Publikationen des Verlags tragen als Markenzeichen rot-weiße Streifen auf den meisten Covern. Politiker, an Politik interessierte Bürger, Vereine und Verbände haben die Bücher in ihren Regalen stehen. Sie lesen sich wie das Who’s who der Politiklandschaft.