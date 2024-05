Plus Unkel

Turbulenzen in Unkel: Theaterkreis St. Pantaleon inszeniert Wohnungschaos

Von Sabine Nitsch

i Ein Schmitt wohnt beim Theaterkreis St. Pantaleon Unkel selten allein – dafür aber meist kostenlos. Foto: Sabine Nitsch

Der Theaterkreis St. Pantaleon Unkel ist seit vielen Jahren Garant für allerbeste Unterhaltung. Alle Vorstellungen sind fast immer ausverkauft. So auch in diesem Jahr, in dem die Zuschauer auf der kleinen Bühne im Unkeler Pfarrheim die Verwicklungen und turbulenten Entwicklungen rund um die „Dauermieter oder Ein Schmitt wohnt selten allein“ erleben können.