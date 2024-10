Nach Gasleck in Heimbach-Weis: Anwohner kehren in Häuser zurück

Im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis sind am Mittwoch (30. Oktober) Anwohner der Hauptstraße wegen eines Gaslecks evakuiert worden. Die Stadtwerke Neuwied und die Feuerwehr haben die Situation im Griff.

In der Hauptstraße im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis musste ein Gasleck durch die Stadtwerke Neuwied geschlossen werden.

In der Hauptstraße im Neuwieder Stadtteil Heimbach-Weis musste ein Gasleck durch die Stadtwerke Neuwied geschlossen werden. Foto: Peter Dunkel/Stadtwerke Neuwied

Anzeige

Bei einer Routinekontrolle ist nach Auskunft der Stadtwerke Neuwied ein Gasleck in der Hauptstraße im Stadtteil Heimbach-Weis aufgefallen. „Festgestellt wurde der Schaden durch unseren Gaslecksucher“, sagt Stadtwerkesprecher Gerd Neuwirth. Wegen des Gasaustritts ist die Neuwieder Feuerwehr am frühen Abend alarmiert worden, berichtet Wehrleiter Kai Jost. Die umliegenden Gebäude wurden evakuiert. 20 Anwohner mussten ihre Häuser kurzfristig verlassen.

Die Feuerwehr sperrte die Hauptstraße während der Arbeiten an der Gasleitung ab. Die Stadtwerke mussten die Straßendecke öffnen. Noch am Abend konnten Mitarbeiter der Stadtwerke das Gasleck schließen. Die Anwohner durften anschließend in ihre Häuser zurückkehren.