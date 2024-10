Nachbarschaftsstreit in Kasbach eskaliert: Zwei Männer sind massiv verletzt

Anzeige

Ein Nachbarschaftsstreit in Kasbach-Ohlenberg hat am Mittwochvormittag in schweren Verletzungen geendet. Um 9 Uhr ist bei der Polizei die Meldung von einem handfesten Streit zwischen zwei Männern in der Ortslage Kasbach eingegangen, der in wechselseitigen Faustschlägen endete. Letztendlich mussten beide Männer, die laut Polizei aus der Verbandsgemeinde Linz stammen, aufgrund ihrer massiven Verletzungen ärztlich behandelt werden.

Ob die Männer im Krankenhaus oder ambulant behandelt werden mussten oder noch im Krankenhaus sind, war der Polizei auf Nachfrage nicht bekannt. Sie konnte keine weiteren Informationen zu dem Fall geben, da es sich um ein laufendes Verfahren handelt. Die Polizei Linz hat die Ermittlungen jedenfalls aufgenommen.