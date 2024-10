Plus Neuwied Streik erreicht die Deichstadt: IG Metall Neuwied kämpft für mehr Geld Von Jörg Niebergall i Neuwieder Beschäftigte demonstrieren. Foto: Jörg Niebergall Mit einem Demozug ins Industriegebiet Distelfeld haben Mitarbeiter von fünf Betrieben unterstrichen: Sie fordern mehr Geld und andere Verbesserungen. Lesezeit: 2 Minuten

Der Arbeitskampf in der Metallbranche ist auch in Neuwied angekommen: Mit einem Warnstreik haben in der Deichstadt am Donnerstag rund 200 Beschäftigte aus fünf Betrieben Druck gemacht für höhere Entgelte und Ausbildungsvergütungen. Sie protestierten gegen ein zu geringes Angebot der Arbeitgeber bei den seit Mitte September laufenden Tarifverhandlungen. "Der Preisdruck ...