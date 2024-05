Demo mit Reden und Menschenkette in Anhausen: 300 Bürger folgen Aufruf

„Hand und Hand für unsere Demokratie“, so das Motto der vom “Kirchspiel für Demokratie und Zusammenhalt" initiierten Menschenkette. Knapp 300 Bürger waren dem Aufruf gefolgt und versammelten sich im Anhausener Gewerbegebiet Petershof.

Rund 300 Bürger sind dem Aufruf gefolgt und bildeten eine Menschenkette in Anhausen. Foto: Jörg Niebergall

Viele Demonstranten war auch mit Transparenten gekommen. Etliche Demonstranten waren mit Transparenten gekommen. Der 8. Mai als „der Tag der Befreiung vom NS-Regime“ schien da das passende Datum gewesen zu sein. Zeichen setzen für ein Leben in Freiheit, Toleranz, Vielfalt, Solidarität und Frieden so der Aufruf der Redner, die dabei auch auf die kommenden Wahlen am 9. Juni hinwiesen. Auch die Vertreter der Kirche, Andreas Laengner und Norbert Hendricks, ergriffen das Wort.

Nach den Reden zogen die Demonstranten über die Landesstraße auf den gegenüberliegenden Radweg und bildeten dort eine mehrere hundert Meter lange Menschenkette.