Ausstellung eines Mannes mit Geschmack: Roentgen-Museum Neuwied zeigt Hans-Jürgen Krügers Kunstsammlung

Von Rainer Claaßen

i Freuten sich über die gelungene Eröffnung der Ausstellung im Roentgen-Museum: Der ehemalige Museumsdirektor Bernd Willscheid, Landrat Achim Hallerbach, Museumsdirektorin Jennifer Stein, Charlotte Fichtl-Hilgers und Ralph Schulte vom Stiftungsbeirat sowie Violinistin Ela Zagori. Foto: Rainer Claaßen

Seit Anfang des Jahres leitet Jennifer Stein das Roentgen-Museum des Landkreises Neuwied. Für die erste von ihr organisierte Ausstellung, die sie am Wochenende gemeinsam mit Landrat Achim Hallerbach eröffnet hat, musste sie sich intensiv mit dem Bestand des Hauses auseinandersetzen: Der 2017 verstorbene frühere Archivdirektor des Landeshauptarchivs Koblenz, Hans-Jürgen Krüger, hatte seine umfangreiche Kunstsammlung in Form einer Stiftung in die Hände des Museums gegeben.