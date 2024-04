Plus Neustadt Ausbildungsmesse lockt Interessierte nach Neustadt: Diverse Berufschancen Von Simone Schwamborn i Was bietet die Region für Berufschancen? Darüber konnten sich junge Menschen beim 11. „Markt der Berufe“ in Neustadt informieren. Foto: S. Schwamborn 100 Unternehmen haben sich beim 11. „Markt der Berufe“ in der Wiedparkhalle präsentiert. Viele Jugendliche informierten sich ausgiebig über die Angebote. Lesezeit: 3 Minuten

Welche Ausbildungsberufe bieten die heimischen Unternehmen? Einen Überblick über die Ausbildungsmöglichkeiten haben sich zahlreiche Schüler beim „Markt der Berufe“ verschafft. Am Samstag haben sich mehr als 100 Unternehmen aller Branchen in und vor der Wiedparkhalle in Neustadt präsentiert. Ob mit oder ohne Eltern, mit Freunden oder allein – viele Jugendliche ...