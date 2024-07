Große Bücherauswahl: Restaurierte Telefonzelle bietet in Heimbach-Weis viel Platz

Nach einem Provisorium auf dem Privatgrundstück ist der Büchertauschschrank nun an seinen festen Standort am „Schmitte Eck“ umgezogen: geholfen haben die Initatoren und der Verein ReThink.

Nach einem Provisorium auf dem Privatgrundstück ist der Büchertauschschrank nun an seinen festen Standort am „Schmitte Eck“ umgezogen. Foto: Pascal Kiefer

Heimbach-Weis. Leseratten aufgepasst: Der Verein ReThink hat einen öffentlichen Büchertauschschrank in Form einer restaurierten Telefonzelle in Heimbach-Weis eröffnet. Das Projekt wurde bereits 2022 bei Ortsvorsteher Markus Blank beantragt und vom Ortsbeirat finanziell unterstützt. Daraufhin trieb der Verein, der sich für nachhaltige Projekte in und um Heimbach-Weis einsetzt, eine alte Telefonzelle auf und restaurierte sie.

Wegen langwieriger Formalitäten und Auflagen wurde die Telefonzelle zunächst auf dem Privatgrundstück von Familie Barth, den Initiatoren des Projekts, als öffentlicher Büchertauschschrank aufgestellt. Dort erfreute sie sich großer Beliebtheit. Nun zog sie an ihren endgültigen Standort, dem „Schmitte Eck“, gegenüber der Pfarrkirche, um. ReThink übernimmt die Betreuung und Pflege des Büchertauschschranks, teilt der Verein mit. Die Vereinsmitglieder bitten alle Nutzer des kostenlosen Angebots, die Telefonzelle ordentlich zu hinterlassen und nur so viele Bücher abzugeben, wie in die Regale passen. Gemeinsam kann so ein Beitrag zur Förderung der Lesekultur und Nachhaltigkeit geleistet werden, ist sich ReThink sicher.