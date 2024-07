Plus Leutesdorf

Weinmajestäten freuen sich auf Winzerfest: Wie drei junge Frauen Leutesdorf aufmischen

Von Simone Schwamborn

i Die designierte Weinprinzessin Chantal Ulff (von links), Weinkönigin Lea Jeromin und Weinprinzessin Madelaine Labonte freuen sich auf ihre Inthronisierung am Samstag, 7. September. Foto: Simone Schwamborn

Leutesdorf verwandelt sich am zweiten Septemberwochenende wieder in ein Mekka für Weinliebhaber. Denn dann lädt das Winzerfest vom 6. bis 9. September an die Rheinpromenade ein. Hier werden die heimischen Weingüter ihre Rebensäfte präsentieren. Auch sorgen die Ortsvereine für ein unterhaltsames Programm.