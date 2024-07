Die Besten aus 130 Gewerken messen sich: Deutsche Meisterschaft im Handwerk steht an

Anzeige

Noch bis zum 11. August können sich junge Gesellen aus dem Bezirk der Koblenzer Handwerkskammer (HwK), zu dem auch der Kreis Neuwied gehört, für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft im Handwerk anmelden. Bei dieser messen sich die besten Junghandwerker, die ihre Gesellenprüfung mit besonders guten Ergebnissen bestanden haben. Dies teilt die Handwerkskammer in einer Presseinfo mit. In den meisten Handwerksberufen werden für die Meisterschaft Arbeitsproben in Form von praktischen Aufgaben durchgeführt. Das ist beispielsweise bei Bäckern, Maurern, Metallbauern, Kraftfahrzeugmechatronikern, Malern und Lackierern der Fall. In anderen Berufen wird das Gesellenstück erneut bewertet.

Wettbewerbe zunächst auf Kammerebene

Die Wettbewerbe finden nacheinander zunächst auf Kammerebene – hier also im Bezirk der Handwerkskammer Koblenz –, auf Landesebene und schließlich auf Bundesebene statt. Teilnehmen dürfen junge Handwerker, die die Gesellenprüfung vom Winter des Vorjahres bis zum Sommer des Wettbewerbsjahres abgelegt haben, zum Zeitpunkt der Prüfung nicht älter als 27 Jahre waren und bei denen das Gesamtergebnis der Gesellenprüfung mind. 81 Punkte „gut“ oder der praktische Teil mindestens mit 81 Punkten „gut“ bestanden wurde.

Urkunden und Prämien winken

Für die Sieger gibt es Urkunden und Bargeldprämien, verbesserte Chancen auf dem Arbeitsmarkt und die Möglichkeit, sich für ein Weiterbildungsstipendium zu bewerben, um beispielsweise die Meisterschule zu besuchen. Der Wettbewerb wird jährlich in allen mehr als 130 Handwerksberufen auf bis zu vier Stufen von der Innungs- bis zur Bundesebene durchgeführt. Jährlich nehmen bis zu 3000 junge Handwerker teil. Rund 800 von ihnen können als Landessieger dann auf Bundesebene um den Bundessieg kämpfen.