Plus Neuwied

Feuer im Schwimmbad des Rommersdorf-Komplexes: War es Brandstiftung?

i Der Gebäudekomplex am Tag nach dem Brand: Absperrgitter sollen verhindern, dass Unbefugte ins Innere der Halle gelangen. Fotos: Jörg Niebergall Foto: Jörg Niebergall

Bei einem Brand am Rommersdorf-Komplex in Heimbach-Weis ist am Mittwoch ein erheblicher Schaden entstanden. Wodurch das Feuer verursacht wurde, ist derzeit noch offen. Die Kriminalpolizei Neuwied hat die Ermittlungen übernommen. War es Brandstiftung?