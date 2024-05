Plus Neuwied Auf den Spuren der Städtebauförderung: Innenminister Ebling in Neuwied unterwegs Von Rainer Claaßen i Innenminister Michael Ebling (Mitte) war beim Rundgang durch Neuwied dabei. Foto: Rainer Claaßen Zum neunten Mal hat am Samstag der bundesweite Tag der Städtebauförderung stattgefunden. Neuwied nutzte diese Gelegenheit für eine Feier, bei der die verschiedenen Bereiche der Innenstadt im Mittelpunkt standen, die sich in den vergangenen Jahren verändert haben. Lesezeit: 3 Minuten

Dabei gab es prominenten Besuch aus Mainz: Der rheinland-pfälzische Innenminister Michael Ebling verschaffte sich am Nachmittag bei einem geführten Rundgang durch die Stadt einen Überblick über die öffentlichen Baumaßnahmen der vergangenen Jahre. Viele davon wurden massiv mit Mitteln der Landesregierung gefördert: In 17 Jahren sind Fördergelder in Höhe von rund ...