Auf den Spuren der Ahnen: Familienbuch „Die Einwohner von Hammerstein 1900 bis 1980“ veröffentlicht

Nachdem bereits für die an Hammerstein angrenzenden Orte Rheinbrohl und Leutesdorf sowie weitere Orte entlang der Rheinschiene Ortsfamilienbücher verfügbar sind, können nun auch die Bürger Hammersteins ihre Vorfahren in einem Einwohnerbuch eruieren. Rund zwei Jahre dauerten die Recherchen für das neue Werk, nun hat Beate Busch-Schirm das Familienbuch „Die Einwohner von Hammerstein 1900 bis 1980“ fertiggestellt.

Anzeige

Die Aufnahme der Daten erfolgte aufgrund von datenschutzfreien standesamtlichen Urkunden, die beim Standesamt Leutesdorf beziehungsweise beim Standesamt Bad Hönningen geführt wurden. Auf 244 Seiten werden Familien und mehr als 1800 Einzelpersonen dargestellt, die in Hammerstein in der Zeit von 1900 bis 1980 lebten. Mehrere Adressbücher und das Gebäudebuch des Gemeindebezirks Hammerstein liefern genaue Anschriften der Einwohner. Zahlreiche historische Bilder ergänzen die Texte. Das Buch gibt Auskunft über die Geburts-, Heirats- und Sterbedaten der einzelnen Einwohner, ihren Beruf, ihre wirtschaftliche und teilweise auch über ihre soziale Situation. „Es führt den Leser somit weit hinein in die konkrete Lebenssituation der Bewohner von Hammerstein“, heißt es in der Pressemitteilung.

Breiten Raum nehmen auch die gefallenen Soldaten und die Zivilopfer in Hammerstein in den beiden Weltkriegen ein. Waren es früher ansteckende Krankheiten, Kinderkrankheiten, Epidemien und Seuchen, die schwere Opfer in der Bevölkerung forderten, so waren es im 20. Jahrhundert die Kriege. Mithilfe des Familienbuches Hammerstein lassen sich schnell und mühelos Familienketten über mehrere Generationen nachweisen und so einen Stammbaum erstellen, so die Mitteilung weiter. Das Buch versetzt den Leser also in die Lage, seine eigene Genealogie, die Folge seiner Vorfahren – soweit sie in den Orten Nieder- und Oberhammerstein gelebt haben – aufzuzeigen, heißt es abschließend. red