52. Volkswandertag in Rengsdorf: Dutzende suchen den Ausgleich in der Natur

Von Charley Burke

i Pünktlich um 9 Uhr geht es an den Start für den 52. Volkswandertag in Rengsdorf. Das Wetter ist am Donnerstag sehr gut. Foto: Charley Burke

Unter sonnigem Himmel versammelten sich am Donnerstag in den Morgenstunden zahlreiche hochmotivierte Läufer am Freibad in Rengsdorf für den 52. Volkswandertag. Über den Tag hinweg wanderten die Teilnehmer in Eigenzeit die Strecken ab.