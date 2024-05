Plus Büchel

Siebter Kirchlicher Aktionstag in Büchel am Sonntag: Für für eine atomwaffenfreie Welt demonstrieren

i Die Veranstalter rechnen wieder mit vielen Teilnehmern beim Kirchlichen Aktionstag in Büchel am kommenden Sonntag. Foto: Dieter Junker (Archiv)

Den siebten Kirchlichen Aktionstag für eine atomwaffenfreie Welt wird es am Samstag, 25. Mai, in Büchel in der Eifel am dortigen Bundeswehr-Fliegerhorst geben. Im Mittelpunkt steht dabei ein ökumenischer Gottesdienst direkt vor dem Haupttor des Luftwaffenstützpunktes, daneben gibt es ein Informations- und Kulturprogramm, heißt es in einer Pressemitteilung der Friedensbewegung.