Plus Cochem-Zell Freie Wähler nun zweitstärkste Kraft in den VG-Räten: CDU kann in Cochem-Zell weiter zu legen Von Dieter Junker i Die CDU und die Freien Wähler haben bei der Kommunalwahl in den Verbandsgemeinden im Kreis die meisten stimmen erhalten. Foto: Birgit Pielen Die Freien Wähler sind nach dieser Kommunalwahl in den Räten der Verbandsgemeinden (VG) nun die zweitstärkste politische Kraft. Bei der Anzahl der Mandate haben sie die SPD überholt. Die CDU konnte nach dieser Wahl ihre Sitzzahl auf VG-Ebene ausbauen. Lesezeit: 1 Minute

128 Mandate gibt es in den vier Verbandsgemeinden des Kreises Cochem-Zell. Nicht ganz die Hälfte davon hat die CDU bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag erhalten. Sie kommt auf insgesamt 61 Sitze in den Verbandsgemeinderäten, das sind fünf mehr als vor fünf Jahren, als die CDU deutliche Verluste hinnehmen musste. ...