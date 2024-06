Plus Mosel

125 Jahre „Der Ring Mosel“: Renommierte Weinversteigerungsgesellschaft blickt zurück

i Die renommierte Weinversteigerungsgesellschaft „Der Ring Mosel“ (früher als Bernkasteler Ring bekannt) feiert in diesem Jahr ihr 125-jähriges Bestehen. Der Ring besteht aus 40 Familienweingütern an Mosel, Saar und Ruwer. Foto: Doris Schnorbach

„40 Weingüter, eine Vision“, heißt es auf der Internetseite von „Der Ring Mosel“ (ehemals Bernkasteler Ring) und beschreibt damit in wenigen Wörtern, worum es 40 Familienbetrieben an Mosel, Saar und Ruwer geht: Die Weinversteigerungsgesellschaft möchten die Qualität ihrer Weine perfektionieren. „Der Ring“, wie ihn die Mitglieder nennen, feiert in diesem Jahr schon sein 125-jähriges Bestehen.