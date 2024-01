An der Grundschule Blankenrath will die Verbandsgemeinde (VG) Zell in naher Zukunft einen nennenswerten Beitrag zur Verbesserung des Klimaschutzes leisten. Dazu sollen die Fenster- und Türanlagen aus dem Baujahr 1976 ausgetauscht werden. So hat es der Zeller VG-Rat jedenfalls während seiner jüngsten Sitzung in der Zeller Schwarze-Katz-Halle einstimmig beschlossen – und übte Kritik am Förderprogramm des Landes.