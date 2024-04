Helmut Braunschädel möchte Ortsbürgermeister in Illerich bleiben: „Neuen Bolzplatz bauen“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Zu meiner Person

Mein Name ist Helmut Braunschädel. Ich bin 68 Jahre alt und ehemaliger Zollbeamter. Ich bin Vorstandssprecher der Bürgerenergiegenossenschaft Sonnenland Illerich e.G. und stellvertretender Vorsitzender des Illericher Dorfladen w.V.

Mein politischer Werdegang

Ich bin seit 2002 Ortsbürgermeister der Gemeinde Illerich, Mitglied im Kreistag Cochem-Zell und im Verbandsgemeinderat Kaisersesch und dort jeweils als Fraktionsvorsitzender der SPD.

Das sind meine Ziele als Ortsbürgermeister

In den nächsten fünf Jahren wird ein Neubaugebiet in der Ortsgemeinde verwirklicht. Für die Jugend möchte ich unter der Schule einen neuen Bolzplatz bauen. Die Bürgerenergiegenossenschaft plant die deutliche Vergrößerung ihrer Freiflächen-Fotovoltaikanlage. Daran möchte sich die Ortsgemeinde aktiv beteiligen. Der Dorfladen soll eine große Dach-Fotovoltaik-Anlage erhalten, damit wir die immensen Stromkosten besser stemmen können. Am Dorfladen soll eine neue Fahrradladestation entstehen, da die Verbandsgemeinde jetzt ein Radwegekonzept auf den Weg gebracht hat und der Dorfladen in unmittelbarer Nähe liegt. Und am Ende der Periode möchten wir, unter der Voraussetzung, dass sich gewisse Verträge in Bezug auf Erneuerbare Energien realisieren lassen, über den Bau eines neuen Gemeindehauses nachdenken.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Ortsbürgermeister verändern?

Gemeinsam mit dem Rat, den Vereinen und den Bürgern die Ortsgemeinde wie in den vergangenen Jahren kontinuierlich weiterentwickeln.

Das sind meine Ecken und Kanten

Pünktlichkeit.

Das ist mein politisches Motto

Kän Fisematentche un net lamedeere.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.