Plus Zell-Merl

„In Spay“ dreht sich alles um Kultur: Wie ein altes Fachwerkhaus zur Kunststätte wird

i Foto: Ulrike Platten-wirtz

Ein gut erhaltenes Fachwerkhaus aus der Zeit des späten Mittelalters hat an sich schon seinen Reiz. Wenn drei junge Kulturschaffende dann aber auf die Idee kommen, in den historischen Räumlichkeiten eine Veranstaltung zu organisieren, wird das Ganze zu „Meet me in the Garden“. Was es damit auf sich hat.