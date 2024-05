Keine Sondersitzung des Kreistags Cochem-Zell: ADD genehmigt neue Kreditobergrenze

Der Cochem-Zeller Kreistag wird am Mittwoch, 22. Mai, doch nicht zu einer Sondersitzung wegen angespannten Haushaltslage zusammenkommen. Das teilte die Landrätin Anke Beilstein am späten Dienstagnachmittag per E-Mail mit. Grund ist, dass die zuständige Aufsichtsbehörde ADD die gewünschte neue Obergrenze für Kredite zur Liquiditätssicherung doch noch genehmigt hat, allerdings befristet.

Anzeige

Per E-Mail haben die ADD „soeben“ mitgeteilt, dass sie den in der am 2. Februar dieses Jahres beschlossenen Haushaltssatzung festgelegten Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung in voller Höhe von 50 Millionen Euro genehmige, heißt es in einer Mail der Cochem-Zeller Landrätin.

Genehmigung gilt bis Ende September

Allerdings genehmige sie diesen neuen Höchstbetrag befristet bis zum 30. September dieses Jahres. „Damit ist die Durchführung der Kreistagssitzung entbehrlich geworden, weshalb ich sie zur Einsparung vermeidbarer Kosten hiermit absage“, teilte Beilstein weiter mit. Die Sondersitzung war ursprünglich für Mittwochmorgen um 8 Uhr im Cochemer Kreishaus angesetzt gewesen. red