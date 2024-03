Plus Alf

Exquisites Kulturprogramm: Musik, Wein und Genuss locken ins „Hotel Abgrund“

Von Thomas Brost

i Sie freuen sich auf die neue Saison im „Grand Hotel Abgrund“: Ruth Schiffer und Hausherr Uli Stein haben ein kleines, aber feines Kulturprogramm vorbereitet. Mit einigen Klassikern – darunter hochkarätigen Künstlern, die auch international tätig sind. Foto: Thomas Brost

Den Winter haben Ruth Schiffer und ihr Mann Uli Stein genutzt, um Kräfte zu sammeln – und um ein kleines, aber exquisites Kulturprogramm hoch oben auf dem Moselkamm bei Alf zu komponieren. Im 40. Jahr von Haus Waldfrieden gibt es neben Stammgästen einiges zu bestaunen, so einen Fotografen, der in seiner New Yorker Zeit mit Miles Davis, James Brown und Madonna zusammengearbeitet hat.