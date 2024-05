Plus Cochem

Europapreis des Landes: Platz drei für Cochemer Schule

i Staatssekretärin Heike Raab (2. von rechts) beglückwünschte die Cochemer Schülerinnen und Schüler, die beim Europapreis den dritten Platz errungen haben. Foto: Staatskanzlei/Anke Kristina Schäfer

Der Europapreis des Landes Rheinland-Pfalz stand in diesem Jahr im Zeichen der Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre für die Europawahl am 9. Juni 2024. „Es freut mich sehr, dass sich so viele junge Menschen am Europapreis beteiligt haben. Herzlichen Glückwunsch an die Preisträgerinnen und Preisträger“, sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Ein Teil von ihnen kommt aus Cochem.