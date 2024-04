Plus Altlay

Ehrenamtliches Engagement gewürdigt: Verbandsgemeinde Zell richtet Dankeschöntag aus

Von Dieter Junker

i In Altlay wurde das ehrenamtliche Engagement von vielen Vereinen, Initiativen und Einzelpersonen ausgezeichnet. Foto: Dieter Junker

Sie wirken eher im Hintergrund und sie sind eher die Stillen in der Gesellschaft, doch ohne sie wäre vieles nicht möglich: die Ehrenamtlichen in Vereinen, Gruppen und Einrichtungen. Doch diesmal standen sie im Mittelpunkt beim Dankeschöntag der Verbandsgemeinde Zell auf dem Grillplatz in Altlay.