50 Jahre an der Mosel: Seit 1974 treuer Gast im Hotel Halfenstube

Von Johannes Kirsch

i Jubilar Gerrit van Werven (3. von rechts) freute sich über die Aufmerksamkeit gemeinsam mit (von links) Schwiegersohn Reinier, Tochter Susann, Inhaberin Silvia Hees, Seniorchefin Ursula Klinge, Ortsbürgermeister Volker Ahnen sowie Seniorchef Erich Klinge. Foto: Johannes Kirsch

Eigentlich begann alles so wie auch in den 49 Jahren zuvor: Gerrit van Werven brach von den Niederlanden gen Südosten auf, um im beschaulichen Moseltal seinen Urlaub zu verbringen. Dort angekommen saß er am Freitagnachmittag entspannt auf der Terrasse und genoss die wärmenden Strahlen der Frühlingssonne sowie den tollen Ausblick auf Fluss und Weinberge. Mit dabei – auch das war nicht neu – waren Tochter Susann und Schwiegersohn Reinier. Doch dann kam die große Überraschung.