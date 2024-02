Zig Regalmeter, Hunderte Aktenordner, tonnenweise Papier – das Archiv auf dem Dachboden des Wissener Rathauses unterscheidet sich kaum von dem in anderen Verwaltungsgebäuden. Sonstige Gegenstände, die sich über Jahrzehnte angesammelt haben, sind in andere Räumlichkeiten ausgelagert. Im künftigen Rathaus-Neubau wird für das Archiv deutlich weniger Platz zur Verfügung stehen. Eine externe Lösung ist in Sicht.