Sanierung fast abgeschlossen: Neue Zukunft für ehemaliges Küchenstudio

Dem ehemaligen Küchenstudio Diehl an der Wallmenrother Hauptstraße wurde neues Leben eingehaucht. Die Renovierungsarbeiten sind in den Endzügen. Das Wallmenrother Küchenstudio Diehl hatte in der Region einen guten Namen, doch nach dem Aus konnte an diese Zeiten nicht angeknüpft werden. Das Gebäude wurde vor allem von heimischen Bands zum Proben genutzt. Hinzu kam, ein eingestürztes Dach. Doch seit 2020 gibt es eine Perspektive für das Bauwerk. Dank des Betzdorfers Muhammet Ali Karakoyunlu.

Seit rund zwei Jahren läuft die aufwendige Sanierung auf Hochtouren. Die Arbeiten sind in den Endzügen, wie der in Scheuerfeld aufgewachsene Unternehmer unserer Zeitung sagt. Es haben sich auch bereits Firmen in dem Gebäude angesiedelt. So hat die Kisters AG, ein Anbieter für großformatige Druck-Scan-, Kopier- und Faltsystemen eine Niederlassung ...