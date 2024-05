Plus Wehbach

In Zeiten des Umbruchs: Krankenhaus Kirchen kann nun auf Förderverein bauen

i Rund 40 Unterstützer kamen in der Wehbacher Hüttenschenke zusammen, um den Freundes- und Förderkreis für das DRK-Krankenhaus Kirchen zu gründen. Foto: Daniel-D. Pirker

Diese Zusammenkunft hatte eher formellen Charakter, dabei ging von ihr auch ein klares Bekenntnis zum Erhalt des mit Abstand größten Arbeitgebers in der Region aus: Am Mittwochabend hat sich in der Wehbacher Hüttenschenke der Freundes- und Förderkreis für das DRK Krankenhaus Kirchen gegründet.