Nach Raubüberfall auf Seniorin in Wissen: Polizei verhaftet 49-jährigen Tatverdächtigen

Es war eine Tat, die in der Siegstadt und darüber hinaus für Bestürtung gesorgt hat. Eine 80-Jährige Wissenerin wurde am Morgen des 18. April in der eigenen Wohnung in der Rathausstraße von einem Mann bedroht und ausgeraubt. Nun hat die Polizei am Mittwoch einen Tatverdächtigen verhaftet, wie sie am Freitag mitteilte.

Nach dem Raubüberfall in der Wissener Rathausstraße soll der Täter zu Fuß in Richtung Bahnhof geflüchtet sein. Foto: Thomas Hoffmann

Es handelt sich demnach um einen 49-jährigen Mann aus dem Kreis Altenkirchen, der wegen des dringenden Tatverdachts der schweren räuberischen Erpressung festgenommen wurde und seitdem in Untersuchungshaft sitzt. „Die Tat hat in der Bevölkerung eine große Anteilnahme ausgelöst und so konnte die Festnahme des Tatverdächtigen insbesondere dank der Hinweise aus der Bevölkerung erfolgen“, so die Polizei wörtlich.

Nach dem zuvor flüchtigen Täter hatte die Kriminalinspektion Betzdorf ab dem 23. April auch öffentlich mit Bildern und Videosequenzen gefahndet, die den Mann unter anderem dabei zeigen, wie er in einer Bank Geld mit einer zuvor von der 80-Jährigen geraubten EC-Karte abhebt. Daraufhin gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei der Kripo ein und wurden umfassend überprüft.

Wie bereits berichtet hatte sich ein männlicher Einzeltäter an dem Donnerstag um 9.45 Uhr Zugang zu der Wohnung der 80-jährigen Geschädigten verschafft und diese mit einem Messer bedroht. Er forderte die Herausgabe von Wertgegenständen und erlangte unter anderem eine EC-Karte samt PIN. Anschließend flüchtete der Täter. Die Geschädigte erlitt einen Schock, blieb ansonsten jedoch glücklicherweise unverletzt.

Mit der geraubten EC-Karte begab sich der Täter unmittelbar nach der Tat in die nahegelegene Filiale der Westerwaldbank, ebenfalls in der Rathausstraße, und hob damit Bargeld ab. Anschließend setzte der Täter seine Flucht in unbekannte Richtung fort. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung im Tatortbereich konnte der Täter nach der Tat zunächst unbemerkt entkommen. red