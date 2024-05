Plus Altenkirchen Ehrung zeigt sportliche Vielfalt: VG Altenkirchen-Flammersfeld zeichnet Athleten aus Von Emily Roos i Neben vielen erfolgreichen Einzelsportlern (Foto) wurden auch die erfolgreichsten Mannschaften der vergangenen fünf Jahre in der VG Altenkirchen-Flammersfeld sowie besonders aktive ehrenamtliche Helfer aus den Sportvereinen gewürdigt. Foto: Emily Roos „Der heutige Abend steht ganz im Namen des Sports“, begrüßte Fred Jüngerich, Bürgermeister der VG Altenkirchen-Flammersfeld, die im Kultursalon an der Glockenspitze versammelten Sportler, Vereine und Zuschauer. Lesezeit: 4 Minuten

Im Turnus von fünf Jahren werden seit 1994 herausragende sportliche Leistungen von Menschen und Vereinen aus der Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld bei der Sportlerehrung geehrt. Jüngerich kündigte in seiner Begrüßung an, dass sich dieser Turnus in Zukunft verkürzen wird, damit die sportlichen Leistungen nicht zu weit in der Vergangenheit liegen und zum ...