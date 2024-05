Plus Kreis Altenkirchen

Landwirte bestätigen Josef Schwan im Amt: Kreisbauernverband bestätigt Vorsitzenden im Amt

i BUZ: v.l.n.r.: Der neu gewählte Vorstand im Kreis Altenkirchen: Michael Schäfer, Marcus Schmidt, Markus Kühn, Präsident Marco Weber, Ralf Koch, Stefan Lichtenthäler, Henning Schulmeister, Hauptgeschäftsführerin Karn Bothe-Heinemann, Lothar Seifen, Christoph Strahlenbach, Kreisvorsitzender Josef Schwan, Mario Orfgen. Nicht im Bild: Andreas Buttgereit, Huub Harink, Jonas Schäfer Gerd Hoffmann. Mit freundlichen Grüßen Markus Mille Foto: Markus Mille

In der Mitgliederversammlung des Kreisbauernverbandes Altenkirchen in Eichelhardt wurde der bisherige Vorsitzende Josef Schwan aus Niederhombach bei Wissen von den Mitgliedern für weitere fünf Jahre in seinem Amt bestätigt. Dies teilt der Verband mit.