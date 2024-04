Plus Altenkirchen

In der Jugendkunstschule Altenkirchen: Wunderwelt des Wassers mit allen Sinnen erforscht

Von Julia Hilgeroth-Buchner

i „Wasser marsch!“ Mit Spannung verfolgten die Drittklässler der Erich Kästner-Schule, wie gefärbtes Wasser seinen Weg durch ein Kunstobjekt aus Metall nahm – nur eine von vielen spannenden Erfahrungen beim Aktionsmorgen zum Themenkomplex „Hommage an das Wasser“. Foto: Julia Hilgeroth-Buchner

„Wow, das ist ja klasse!“ Mit ungläubigem Staunen verfolgen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 3a und 3b der Altenkirchener „Erich Kästner-Schule“, wie gefärbtes Wasser aus einem Behälter wie von Zauberhand in einen transparenten Schlauch gesaugt wird und dann ohne Mühe seine Achterbahnfahrt durch ein metallenes Kunstobjekt aufnimmt. Als der Schlauch seine nasse Fracht am Ende wieder in einen Sammelbottich „ausspuckt“, johlen und klatschen alle begeistert.