Plus Brachbach Garant für Zusammenhalt in Brachbach: Traditionschor zeigt sich quicklebendig im Jubiläumsjahr Von Gaby Wertebach i Gute Stimmung herrscht bei den Mitgliedern des Organisationsteams (von links) Gabriele Neuser, Agnes Schmidt, Dieter Links und Chordirektor Matthias Merzhäuser. Foto: Gaby Wertebach Ganz im Norden von Rheinland-Pfalz, im Dorf Brachbach, wurde vor 150 Jahren der Männerchor „Cäcilia“ gegründet. Dieses besondere Jubiläum soll auf besondere Weise zelebriert werden. Mit der Idee, einen Projektchor zu gründen, ist den Vorstandsmitgliedern des Kirchenchors und Chordirektor Matthias Merzhäuser ein absoluter Volltreffer gelungen. Das zeigt sich nicht nur an der Anzahl an Sängern, die so zum Mitmachen motiviert werden konnten. Lesezeit: 3 Minuten

Es wird am 20. April eng werden auf der Empore der Kirche. Seit Beginn der Proben im Januar haben sich 50 Sängerinnen und Sänger des Brachbacher Projektschor zusammengefunden, die jede Woche voller Begeisterung für den großen Tag, an dem sie im Rahmen des Festgottesdienstes in der Kirche „St. Josef“ in ...