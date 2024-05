Plus Hamm

Ein Wiedersehen mit emotionalen Momenten: Französische Freunde zu Gast in Hamm

Von Rolf-Dieter Rötzel

i Emilienne Markus (Tourist-Information Hamm, von links), Valérie Redoute (Partnerschaftsbeauftragte Roissy), Isabel Christmann (Partnerschaftsausschussvorsitzende Hamm), Bürgermeisterin Michèle Calix, Ortsbürgermeister Bernd Niederhausen und Jean-Pierre Emery (Maler und Autor aus Roissy) tauschten Gastgeschenke aus. Fotos: Rolf-Dieter Rötzel Foto: Rolf-Dieter Rötzel

Die jährlich von den beiden Partnergemeinden Hamm und Roissy-en-France, dem Standort des Charles-de-Gaulle-Flughafens, abwechselnd organisierten Pfingsttreffen sind neben privaten Events der befreundeten Familien stets ein besonderer Höhepunkt in der über vierzigjährigen Geschichte der Freundschaft über Ländergrenzen. In diesem Jahr weilte eine 30-köpfige französische Delegation in der Raiffeisengemeinde.